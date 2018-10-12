2018-10-12T14:58:45+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 61-летнего Александра Хваткова

Мужчина найден живым и передан родственникам
Яна Базекина
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Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"
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В Уфе прекращены поиски 61-летнего Александра Хваткова, который пропал вчера днем, 11 октября. Родственники немедленно заявили о пропаже в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Уфа», ведь мужчина нуждался в медицинской помощи и в любой момент мог почувствовать себя плохо.

К счастью, сегодня, 12 октября, поисковики сообщили радостное известие: Александр Хватков найден живым и передан родственникам. Где именно пропадал мужчина, и при каких обстоятельствах был найден, волонтеры предпочли не распространяться.

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