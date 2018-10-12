В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-12T18:29:30+03:00

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За последние две недели в полицию обратились несколько жителей Стерлитамака, которые пожаловались, что ночью их автомобили вскрывали и вытаскивали видеорегистраторы, магнитолы, антирадары, сабвуферы и аккумуляторы. При этом злоумышленников не останавливала даже сигнализация, которая на момент кражи всегда оказывалась отключенной. Правоохранители быстро вычислили, что работает «профессионал», разбирающийся в устройстве автомобилей, и вскоре вышли на его след.

Грабителем оказался 24-летний местный автомеханик, который долгое время занимался установкой и ремонтом сигнализаций и решил использовать свои навыки в криминальном деле. Всего злоумышленник обчистил около 30 автомобилей, а украденные вещи он сбывал своим знакомым и в ломбарды.

- Сейчас подозреваемый задержан и находится под следствием. Проверяется его причастность к другим преступления подобного характера, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».