В Башкирии задержали грабителя, который вскрывал автомобили
За последние две недели в полицию обратились несколько жителей Стерлитамака, которые пожаловались, что ночью их автомобили вскрывали и вытаскивали видеорегистраторы, магнитолы, антирадары, сабвуферы и аккумуляторы. При этом злоумышленников не останавливала даже сигнализация, которая на момент кражи всегда оказывалась отключенной. Правоохранители быстро вычислили, что работает «профессионал», разбирающийся в устройстве автомобилей, и вскоре вышли на его след.
Грабителем оказался 24-летний местный автомеханик, который долгое время занимался установкой и ремонтом сигнализаций и решил использовать свои навыки в криминальном деле. Всего злоумышленник обчистил около 30 автомобилей, а украденные вещи он сбывал своим знакомым и в ломбарды.
- Сейчас подозреваемый задержан и находится под следствием. Проверяется его причастность к другим преступления подобного характера, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».