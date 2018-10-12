Уфимцу вернули утерянную барсетку с деньгами и документами

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-12T13:23:59+03:00

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На днях житель Уфы отправился в магазин и, выбирая товар, оставил на прилавке свою барсетку с деньгами и документами. Когда через несколько часов мужчина обнаружил пропажу, то немедленно обратился в полицию. Казалось бы, с барсеткой оставалось только попрощаться, но через несколько дней в отдел полиции снова позвонил уфимец и радостно сообщил, что потерянную вещь ему вернули в целости и сохранности.

- Другой покупатель обнаружил барсетку на прилавке и решил забрать ее себе, но потом нашел внутри документы и 47 тысяч рублей и решил вернуть пропажу. По указанным данным нашел владельца, позвонил ему, договорился о встрече и передал потерянную вещь, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также сотрудники полиции напоминают, что если вы нашли вещи, деньги или сотовый телефон и решили присвоить это себе, то можете стать фигурантом уголовного дела по статье «Кража».