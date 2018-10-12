2018-10-12T12:21:13+03:00
Происшествия

В Башкирии чиновница незаконно выделила своей знакомой квартиру

Ущерб бюджету района составил более 470 тысяч рублей
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии сотрудница администрации Бирского района подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как выяснили следователи, в феврале 2005 года чиновница решила помочь своей однокласснице с приобретением квартиры. Она написала от имени другой знакомой заявление в администрацию с просьбой выделить ей комнату из маневренного фонда и добилась предоставления ей жилья по договору найма. После того, как дом был выведен из маневренного фонда, а комната переоборудована в полноценную квартиру, знакомая подозреваемой написала заявление о закреплении квартиры за одноклассницей чиновницы, и жилье перешло в ее собственность. В результате махинаций чиновницы бюджету района был причинен ущерб на общую сумму 470 тысяч рублей.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. – Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УФСБ России.

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