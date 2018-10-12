2018-10-12T11:27:20+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали мужчину, ограбившего кафе

Добычей злоумышленника стали 23 тысячи рублей
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Янауле в отдел полиции поступило сообщение от бдительных граждан, что кто-то разбил окно в местном кафе и проник внутрь помещения. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали грабителя: им оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он признался, что, дождавшись удобного момента, разбил окно, пробрался вовнутрь и похитил из кассы 23 тысячи рублей.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. -Похищенные деньги изъяты.

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