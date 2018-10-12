Стало известно, кто первым из чиновников может уйти в отставку при Радии Хабирове

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-12T11:28:02+03:00

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Назначенный на должность врио главы Башкирии Радий Хабиров в ближайшее время наверняка начнет менять чиновников команды своего предшественника. Это совершенно обычный процесс. «Комсомолка» вспомнила, кто из башкирских чиновников может стать №1 в этом списке.

В декабре 2008 года у Радия Хабирова произошел конфликт с Муртазой Рахимовым и он лишился поста Руководителя администрации президента Башкирии. По воспоминаниям самого Рахимова, произошло это из-за того, что Хабирова пригласили в Администрацию Президента Медведева. В ответ на «предполагаемый демарш», Рахимов уволил его с занимаемой должности.

Примечательно, что информация о предполагаемом переезде Хабирова в Москву стала известна Рахимову из уст Илшата Тажитдинова. Сейчас Тажитдинов занимает пост руководителя Аппарата правительства республики. Именно этот чиновник может стать первым «отставником».