28-летний водитель в Уфе сбил школьника во дворе

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-12T10:44:05+03:00

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10 октября около девяти часов вечера в одном из дворов по улице М. Джалиля произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД, 28-летний водитель за рулем «Шероле Лачетти» сбил девятилетнего ребенка. С различными травмами мальчика доставили в больницу, к счастью, все оказалось не так серьезно, и после оказания медпомощи маленького уфимца отпустили домой.

- Со слов водителя ребенок выбежал из-за припаркованных автомашин, - сообщили дорожные полицейские.

В аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.