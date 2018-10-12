28-летний водитель в Уфе сбил школьника во дворе
Мальчика доставили в больницу
фото: отдел ГИБДД по Уфе
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10 октября около девяти часов вечера в одном из дворов по улице М. Джалиля произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщили в ГИБДД, 28-летний водитель за рулем «Шероле Лачетти» сбил девятилетнего ребенка. С различными травмами мальчика доставили в больницу, к счастью, все оказалось не так серьезно, и после оказания медпомощи маленького уфимца отпустили домой.
- Со слов водителя ребенок выбежал из-за припаркованных автомашин, - сообщили дорожные полицейские.
В аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.