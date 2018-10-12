В Уфе на 10 дней перекрыли улицу Цюрупы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:00:09+03:00

Это связано с ремонтными работами по подключению водоснабжения

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С 11 октября в столице Башкирии перекрыли улицу Цюрупы на участке от Коммунистической до Октябрьской революции. Это связано с тем, что на этом отрезке проводятся работы по подключению водоснабжения к строящимся домам квартала 531. Об этом сообщили в мэрии города.

В администрации Уфы извинились за неудобства.

- Будьте осторожны при проезде на данном участке дороги, заранее выбирайте альтернативные пути объезда, - отметили в мэрии.