Радий Хабиров прокомментировал свое назначение врио главы Башкирии

СЕГОДНЯ 07:41 2018-10-12T07:41:03+03:00

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Назначенный на пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радий Хабиров сделал первое официальное заявление через социальные сети. Поздним вечером вчера, 11 октября, на своей странице политик прокомментировал назначение на новый пост.

- Главная задача, которую я для себя сейчас вижу – оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен Губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья, - написал Радий Хабиров.

Напомним, в минувший четверг,11 октября, стало известно об отставке с поста главы республики Рустэма Хамитова. Вечером того же дня в Кремле назначили на пост временно исполняющего обязанности руководителя региона экс-мэра Подмосковного Красногорска Радия Хабирова.