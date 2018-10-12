В Башкирии «семерка» залетела под «КамАЗ»: есть погибшие

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-12T08:39:38+03:00

Водитель «легковушки» и его пассажир скончались на месте аварии

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Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло вчера утром, 11 октября, в Абзелиловском районе республики, на автодороге «Альмухаметово-Сибай». Неподалеку от села Целинное столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2107: от удара «легковушку» занесло под многотонный грузовик, который перевернул и смял ее словно консервную банку.

В искореженном салоне оказались зажатыми водитель автомобиля и его пассажир. Очевидцы немедленно вызвали спасателей, но мужчины скончались от полученных травм еще до прибытия помощи. Как сообщают свидетели аварии, погибшими оказались рабочие с местного элеватора.

Чтобы вытащить автомобиль и достать тела погибших, пришлось пригнать спецтехнику, чтобы приподнять тяжеловесный грузовик.