В Башкирии обнаружены останки мужчины

СЕГОДНЯ 06:49 2018-10-12T06:49:55+03:00

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Страшную находку обнаружили жители Зианчуринского района Башкирии, прогуливавшиеся по лесу в полутора километрах от деревни Кужанак. В лесополосе лежал человеческий скелетированный труп. Как сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, личность погибшего уже установлена. Им оказался 55-летний местный житель. Известно, что мужчина погиб примерно около года назад, именно столько времени тело пролежало в лесу.

Сейчас останки мужчины направлены на судмедэкспертизу, которая установит причины смерти. Обстоятельства происшествия выясняются.