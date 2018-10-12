В Башкирии прокуратура заблокировала сайты по продаже краснокнижных рыб

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-12T06:30:26+03:00

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В Уфе сотрудники прокуратуры при мониторинге интернета обнаружили три сайта, на которых предлагалось купить редкие виды рыб и змей, занесенных в Красную книгу РФ. Вся информация о продаже находилась в свободном доступе, и любой желающий мог приобрести нельму, стерлядь, русского осетра и даже очень редкий вид змей – краснопоясного динодона, находящегося под охраной государства. При этом никаких доказательств, что они были добыты законным путем – например, выращены в питомнике, не было, хотя за это грозит уголовная ответственность.

В связи с этим прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием признать сайты по продаже рыб незаконными и запрещенными к общему доступу.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Судебные решения будут направлены в Роскомнадзор для блокировки интернет-страниц, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.