Представитель Радия Хабирова прокомментировал информацию о новом главе Башкирии

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-11T20:15:51+03:00

Информацию о том, что Хабиров станет ВРИО, одновременно сообщили сразу несколько источников.

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Депутат городской думы Красногорска, заместитель главы администрации города Ростислав Мурзагулов прокомментировал слухи о назначении Радия Хабирова ВРИО главы Башкирии.

- Кремлин.ру [официальный сайт Кремля – прим.ред.] всем все расскажет. Не питайтесь слухами, - написал Мурзагулов в своем Facebook.

О возможном назначении Радия Хабирова на пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии сегодня вечером сообщили сразу несколько источников, в том числе радио «Говорит Москва» и телеканал РБК.

Рустэм Хамитов покинул пост главы Башкирии сегодня, 11 октября. Он подал в отставку по собственному желанию.