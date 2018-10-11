2018-10-11T20:15:51+03:00
Политика

Представитель Радия Хабирова прокомментировал информацию о новом главе Башкирии

Информацию о том, что Хабиров станет ВРИО, одновременно сообщили сразу несколько источников.
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Радий Хабиров, архив "КП"Радий Хабиров, архив "КП"
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Депутат городской думы Красногорска, заместитель главы администрации города Ростислав Мурзагулов прокомментировал слухи о назначении Радия Хабирова ВРИО главы Башкирии.

- Кремлин.ру [официальный сайт Кремля – прим.ред.] всем все расскажет. Не питайтесь слухами, - написал Мурзагулов в своем Facebook.

О возможном назначении Радия Хабирова на пост временно исполняющего обязанности главы Башкирии сегодня вечером сообщили сразу несколько источников, в том числе радио «Говорит Москва» и телеканал РБК.

Рустэм Хамитов покинул пост главы Башкирии сегодня, 11 октября. Он подал в отставку по собственному желанию.

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