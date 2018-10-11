2018-10-11T19:33:52+03:00
Политика

Стал известен преемник Рустэма Хамитова на должности главы Башкирии

По сообщениям СМИ, к своим обязанностям он приступит уже завтра
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Стало известно, кто станет врио главы Башкирии. По данным источника портала ProUfu.ru, место займет Радий Хабиров. К своим обязанностям он приступит уже завтра.

С января 2017 года Хабиров занимает должность главы подмосковного Красногорска.

Отметим, что чиновник долгое время сидел на месте заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, а затем с января 2017 года стал главой подмосковного Красногорска.

Радий Хабиров - уроженец деревни Сайраново Ишимбайского района Башкирии. При первом президентре Башкирии Муртазе Рахимове руководил его администрацией.

Напомним, Рустэм Хамитов сегодня, 11 октября, подал в отставку.

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