«Я работал для людей»: Рустэм Хамитов заявил о своей отставке

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-11T17:57:15+03:00

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Сегодня, 11 октября, Рустэм Хамитов заявил о своей отставке.

- Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно, - сказал глава.

Хамитов поблагодарил жителей республики за поддержку, которую оказало ему население все эти восемь лет.

- Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов.

Слухи, а порой и фальшивые новости преследуют любого крупного руководителя. Так устроен мир, и с этим ничего не сделаешь. Но я в своей деятельности ориентировался исключительно на порядочность, честность и ответственность, - продолжил он.

Глава уверен, что поступает правильно.