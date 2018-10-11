2018-10-11T20:22:25+03:00
Общество

Выигравший в лотерею миллион рублей уфимец рассказал, на что потратит деньги

Мужчина будет развивать свой бизнес
Эльвина АПАРИНА
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Уфимец выиграл целый миллион в лотерею через свой сотовый телефон. Он скачал приложение, сделал ставку в 150 рублей и угадал восемь цифр.

Спустя несколько минут он получил сообщение с поздравлениями от организаторов и сначала не поверил, сообщает «ГТРК – Башкортостан».

Потом мужчину пригласили в Москву на оформление документов и получения выигрыша. Счастливчик рассказал, на что потратит эту большую сумму денег.

- Деньги пойдут на развитие моего автосервиса, буду покупать оборудование. Как и у всех, у меня есть долги, так что, хватит на все по чуть-чуть, - говорит уфимец.

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