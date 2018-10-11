2018-10-11T17:20:32+03:00
Происшествия

Уфимка зарезала товарища мужа, боясь, что он с друзьями может его избить

Злоумышленница скрылась с места ЧП, но была задержана
Эльвина АПАРИНА
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9 октября в микрорайоне «Затон» словесная перепалка завершилась убийством. По факту обнаружения тела 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ.

Как сообщили в следкоме, компания из семи человек находились в доме на улице Донской в Уфе. В один момент 25-летний уфимец стал предъявлять претензии к своему товарищу, мол, почему он не пришел на его день рождения.

В ходе словесной перепалки в конфликт вступили еще трое друзей, и ситуация стала накаляться. Жена мужчины, на которого «нагнали» четверо товарищей, испугавшись, что они побьют ее супруга, схватила нож и ударила им зачинщика ссоры в шею. После чего скрылась с места преступления.

Друзья положили потерпевшего в такси и хотели отвезти в больницу, но не знали, куда ехать, и вернулись обратно, затем вызвали скорую. Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины.

- Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, направленные на восстановление событий того дня, - сообщили в ведомстве.

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