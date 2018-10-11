В Ространснадзоре назвали причину ДТП с двумя автобусами в Уфе

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-11T15:13:50+03:00

Также выяснили, что оба перевозчика работали с лицензией

Изменить размер текста: A A

Аварией с участием двух автобусов в Уфе заинтересовался Ространснадзор. Специалисты установили, что оба автобуса осуществляли регулярные перевозки по лицензии.

Что касается места ДТП, при визуальном осмотре установили, что дорожное покрытие асфальтобетонное сухое, освещение дороги имеется, дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ.

Также инспекторы ведомства назвали причину. По предварительным данным, столкновение произошло из-за отказа тормозов у ПАЗика. В связи с этим организована внеплановая проверка в отношении перевозчика(ИП).