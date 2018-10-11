«Необходимо избежать излишней траты средств»: салюта в День республики в Уфе не будет

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-11T15:46:05+03:00

Об этом было принято решение еще в сентябре

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На 100-летие республики салюта в Уфе не будет. Власти приняли такое решение еще в конце сентября, однако неосведомленные уфимцы все еще пытаются разузнать в социальных сетях, во сколько он состоится.

Константин Толкачев отметил, что нужно избежать лишних трат. В связи с этим сегодня в городе – праздничные концерты, чествование супружеских пар, проживших совместно 50, 60, 70 и 75 лет, вручение первых паспортов гражданам, достигшим 14 лет. В музеях дни открытых дверей.

- Наша задача - создать людям хорошее настроение, максимально расширить границы праздника, дать возможность выступить всем творческим коллективам, охватить праздничными мероприятиями все населенные пункты, чтобы каждый почувствовал свою сопричастность к этому событию”, — высказался Толкачев. — При этом необходимо избежать излишней траты средств.