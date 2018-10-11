В Башкирии 18-летний парень зарезал своего друга, заступившись за мать

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-11T14:40:28+03:00

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Следователи Башкирии расследуют убийство 24-летнего мужчины 18-летним парнем, которое произошло 10 октября в деревне Нижнетроицкий Туймазинского района.

Как рассказали в следкоме, в ночь на 10 октября подозреваемый позвал к себе домой друга. Они изрядно выпили, а затем легли спать. Трагедия произошла утром, когда 24-летний гость проснулся и стал ссориться с матерью своего товарища. 18-летний парень, не выдержав оскорблений матери, схватил нож и ударил им в грудь обидчика. Мужчина скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемый задержан. По статье 105 УК РФ возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.