Стала известна причина обрушения конструкции торгового центра в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-11T13:02:09+03:00

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В администрации ТЦ «Фабри» в Башкирии рассказали о причине обрушения

Конструкцию повредила крупногабаритная машина

Стала известна причина, почему в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке произошло обрушение. Об этом сообщает портал Sterlitamakcity.ru.

В администрации ТЦ рассказали, что конструкцию повредил большегруз. Это стало понятно после просмотра записей камер видеонаблюдения.

- Машина с габаритами, не соответствующими знаку ограничения габаритной высоты, при въезде на подземную парковку задел рекламную конструкцию, нарушив тем самым целостность крепления. Виновник скрылся с места происшествия. На данный момент рекламная конструкция и часть отделки фасада демонтированы и не представляют угрозы для жизни и здоровья посетителей ТРЦ ФАБРИ, - прокомментировали в администрации.

Стоит отметить, что виновник установлен. Теперь ему придётся покрыть все расходы.

Напомним, ЧП произошло 10 октября поздно вечером. К счастью, никто не пострадал.