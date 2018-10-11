Стала известна причина обрушения конструкции торгового центра в Башкирии
В администрации ТЦ «Фабри» в Башкирии рассказали о причине обрушения
Конструкцию повредила крупногабаритная машина
Стала известна причина, почему в торговом центре «Фабри» в Стерлитамаке произошло обрушение. Об этом сообщает портал Sterlitamakcity.ru.
В администрации ТЦ рассказали, что конструкцию повредил большегруз. Это стало понятно после просмотра записей камер видеонаблюдения.
- Машина с габаритами, не соответствующими знаку ограничения габаритной высоты, при въезде на подземную парковку задел рекламную конструкцию, нарушив тем самым целостность крепления. Виновник скрылся с места происшествия. На данный момент рекламная конструкция и часть отделки фасада демонтированы и не представляют угрозы для жизни и здоровья посетителей ТРЦ ФАБРИ, - прокомментировали в администрации.
Стоит отметить, что виновник установлен. Теперь ему придётся покрыть все расходы.
Напомним, ЧП произошло 10 октября поздно вечером. К счастью, никто не пострадал.