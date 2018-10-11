2018-10-11T16:40:10+03:00
Общество

Жителей Башкирии просят сдать кровь четырехлетнему Артему Фролову

Полтора года назад он серьезно пострадал на пожаре
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Четырехлетний Артем Фролов, полтора года назад пострадавший на пожаре, все еще не может полноценно жить. Маленькому малышу нужна кровь для очередной операции, которую сделают ему в ноябре.

Напомним, что ЧП произошло в июле прошлого года. Артему досталось – у него было обожжено 35% тела. Мальчик все еще не восстановился, также у него ампутировали пальцы.

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- У нас отобрали инвалидность. Сейчас будем пытаться ее вернуть. Спинка у нас зажила, а вот на ноги и руки нужны операции. Очень много денег уходит на покупку специальных пластырей – 10 тысяч в неделю на разные зоны, - говорит мама ребенка Ландыш.

Донорскую кровь принимают в Республиканской станции переливания крови, по адресу Батырская, 41/1 (остановка Институт профзаболеваний). При себе необходимо иметь паспорт.

При оформлении следует указать, что кровь вы сдаете для Артема Фролова, 2014 года рождения.

Подойдет любая группа крови - работает система замещения.

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