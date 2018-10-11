Жителей Башкирии просят сдать кровь четырехлетнему Артему Фролову
Четырехлетний Артем Фролов, полтора года назад пострадавший на пожаре, все еще не может полноценно жить. Маленькому малышу нужна кровь для очередной операции, которую сделают ему в ноябре.
Напомним, что ЧП произошло в июле прошлого года. Артему досталось – у него было обожжено 35% тела. Мальчик все еще не восстановился, также у него ампутировали пальцы.
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- У нас отобрали инвалидность. Сейчас будем пытаться ее вернуть. Спинка у нас зажила, а вот на ноги и руки нужны операции. Очень много денег уходит на покупку специальных пластырей – 10 тысяч в неделю на разные зоны, - говорит мама ребенка Ландыш.
Донорскую кровь принимают в Республиканской станции переливания крови, по адресу Батырская, 41/1 (остановка Институт профзаболеваний). При себе необходимо иметь паспорт.
При оформлении следует указать, что кровь вы сдаете для Артема Фролова, 2014 года рождения.
Подойдет любая группа крови - работает система замещения.