2018-10-11T12:20:07+03:00
Звезды

В Уфе пройдет Гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар жыры»

Звезды национальной эстрады выступят во Дворце молодежи 7 ноября
Мила КИЯН
Поделиться:
Любимец публики, народный артист Татарии и Башкирии Айдар Галимов примет участие в гала-концерте " Татар жыры"Любимец публики, народный артист Татарии и Башкирии Айдар Галимов примет участие в гала-концерте " Татар жыры"Фото: Марат МУЛЮКОВ
Изменить размер текста:

Звезды фестиваля «Татар жыры», который ежегодно проходит в Казани на протяжении девятнадцати лет, впервые дадут масштабный Гала-концерт в башкирской столице. В нем примут участие только самые популярные исполнители, обладатели золотых статуэток «Алтын Барс» и лауреаты фестиваля.

Из года в год организаторы фестиваля удивляют зрителей масштабным, красочным музыкальным шоу. На сегодняшний день «Татар Жыры» — это яркое и запоминающееся событие в мире татарского искусства и культуры.

В этом году «Татар Жыры» подарит зрителям встречу с такими певцами, как Айдар Галимов, Нафкат Нигматуллин, Анвар Нургалиев, Рифат Зарипов, Гузель Ахметова, Мунир Рахмаев, Раяз Фасихов, Артур-Марат, Салават-Гузелем, Рустем и Лейла Галиевы, Ландыш, Эльмира Сулейманова, Рамиль Гилемжанов, Иркэ, ИльСаф. Ведущие концерта: Гульназ Сафарова и Айрат Ильясов.

Дворец молодежи, ул.50-летия Октября, 21

7 ноября в 19.00

Билеты: 500-1700 руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24