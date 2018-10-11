В Уфе пройдет Гала-концерт фестиваля татарской песни «Татар жыры»

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-11T12:20:07+03:00

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Звезды фестиваля «Татар жыры», который ежегодно проходит в Казани на протяжении девятнадцати лет, впервые дадут масштабный Гала-концерт в башкирской столице. В нем примут участие только самые популярные исполнители, обладатели золотых статуэток «Алтын Барс» и лауреаты фестиваля.

Из года в год организаторы фестиваля удивляют зрителей масштабным, красочным музыкальным шоу. На сегодняшний день «Татар Жыры» — это яркое и запоминающееся событие в мире татарского искусства и культуры.

В этом году «Татар Жыры» подарит зрителям встречу с такими певцами, как Айдар Галимов, Нафкат Нигматуллин, Анвар Нургалиев, Рифат Зарипов, Гузель Ахметова, Мунир Рахмаев, Раяз Фасихов, Артур-Марат, Салават-Гузелем, Рустем и Лейла Галиевы, Ландыш, Эльмира Сулейманова, Рамиль Гилемжанов, Иркэ, ИльСаф. Ведущие концерта: Гульназ Сафарова и Айрат Ильясов.

Дворец молодежи, ул.50-летия Октября, 21

7 ноября в 19.00

Билеты: 500-1700 руб.