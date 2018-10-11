2018-10-11T13:44:37+03:00
Общество

Завтра в Башкирии ожидается мокрый снег

Столбик термометра опустится до -3
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Жителей республики предупредили о том, что завтра, 12 октября, ожидается мокрый снег. Выпадет он местами – лишь в некоторых районах. Также синоптики отметили, что установится временный снежный покров. Ветер будеть дуть с северо-запада, порывами до сильного.

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, а днем столбик термометра покажет от -1 до +3. В воскресенье характер погоды не изменится.

Напомним, что в минувшие выходные, 6 и 7 октября, на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк уже выпал снег. Видимость ухудшилась, и автомобилисты переживали, что не «переобулись».

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