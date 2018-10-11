Уфимские спасатели вытащили из ямы беременную лошадь
Бедняжку извлекли из ловушки с помощью манипулятора [видео]
фото: скриншот видео
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Вчера вечером, 9 октября, в управление гражданской защиты обратилась девушка с просьбой вытащить ее лошадь из ямы. Животное провалилось в нее и никак не могло выбраться.
На место выехали спасатели, вместе с очевидцами они расчистили площадку возле лошади и сделали подкоп. В этот момент проезжал манипулятор, и только с его помощью удалось извлечь из ямы тяжелое животное.
К счастью, лошадь не пострадала. Ее хозяйка сообщила, что любимица находится в положении.
- Опасное место спасатели огородили, а также передали информацию в городские службы, чтобы яму засыпали, - отметили в УГЗ Уфы.
Спасение лошади в Уфе.