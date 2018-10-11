В результате инцидента на уфимском заводе один погиб, трое пострадали

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-11T08:42:53+03:00

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10 октября на уфимском нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошло ЧП, в котором один человек погиб, а трое его коллег в возрасте от 25 до 56 лет госпитализированы с признаками химического отравления.

Как сообщили в следкоме, по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, один из сотрудников сторонней организации проводил очистительные работы внутри цистерны. В какой-то момент он почувствовал недомогание и потерял сознание, после чего двое его коллег поочередно спустились в цистерну и также потеряли сознание. Четвертый, осознав опасность, не стал залезать к ним и позвал на помощь.

- Пострадавших вытащили из цистерны и вызвали скорую помощь. Одного из рабочих спасти не удалось. Трое госпитализированы, - сообщили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти погибшего.

- Для расследования происшествия на предприятии создана комиссия, на месте работают уполномоченные специалисты, - прокомментировали в уфимском НПЗ.