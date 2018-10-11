В Абхазии трагически погиб 32-летний пограничник из Башкирии
На их военный УАЗ упало дерево
Фото: ribalych.ru
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4 сентября в Гулрыпшском районе Абхазии на подъезде к поселку Агудзер произошло смертельное ДТП – на военный УАЗ с пограничниками упало эвкалиптовое дерево, сообщает «Смоленская народная газета». Многотонное растение буквально раздавило машину.
Фото: ribalych.ru
В аварии погибли двое, одному удалось выжить. Одним из погибших оказался 32-летний Михаил Грибов, уроженец Башкирии.
Мужчину уже похоронили в селе Кувыково Кушнаренковского района республики, сообщает «Медиакорсеть». У Михаила остались жена и двое дочерей.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.