2018-10-11T07:31:32+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке обрушилась часть торгового центра

На месте работали спецслужбы
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вчера вечером, 10 октября, в Стерлитамаке произошло ЧП.

Как рассказали в МЧС по РБ, в торговом центре «Фабри» обрушилась часть фасадного утеплителя со штукатуркой, на которой размещались дорожные знаки. Упавшая конструкция перекрыла выезд из парковки, посетители не на шутку перепугались.

фото: соцсети

фото: соцсети

На место выехали все спецслужбы, которые экстренно сделали демонтаж.

- На месте работала оперативная группа 14 Отряда федеральной противопожарной службы по РБ, представители администрации ТЦ. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по комментарям, у жителей города нет никакого доверия к данному ТЦ.

- Теперь я точно не пойду туда никогд. Он уже весь разваливается. Сегодня часть упала, а завтра крыша рухнет? - пишут в социальных сетях.

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