Следком Башкирии проверит аварию двух автобусов в Уфе

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-10T19:35:32+03:00

Аварией двух автобусов в Уфе заинтересовался Следком

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Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту аварии двух автобусов в Уфе.

Сыщики сообщили, что намерены провести доследственную проверку по факту случившегося инцидента, в котором, по данным Следкома, пострадали 15 человек, включая одного несовершеннолетнего.

В ведомстве начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

Сыщикам предстоит установить все подробности происшествия и дать юридическую оценку всем участникам ДТП. Сейчас сотрудники Следкома сотрудничают с очевидцами происшествия.

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