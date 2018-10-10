2018-10-10T19:35:32+03:00
Происшествия

Следком Башкирии проверит аварию двух автобусов в Уфе

Инцидент произошел на проспекте Октября
Рустем АХУНОВ
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Аварией двух автобусов в Уфе заинтересовался СледкомАварией двух автобусов в Уфе заинтересовался Следком
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Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту аварии двух автобусов в Уфе.

Сыщики сообщили, что намерены провести доследственную проверку по факту случившегося инцидента, в котором, по данным Следкома, пострадали 15 человек, включая одного несовершеннолетнего.

В ведомстве начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

Сыщикам предстоит установить все подробности происшествия и дать юридическую оценку всем участникам ДТП. Сейчас сотрудники Следкома сотрудничают с очевидцами происшествия.

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