В Башкирии продлили программу расселения ветхого жилья

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-10T18:43:46+03:00

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Руководство Башкирии приняло решение продлить программу расселения ветхого и аварийного жилья, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Напомним, что в прошлый раз программа работала в период с 2015 по 2018 годы. Чиновники правительства республики решили продолжить программу в связи с необходимостью улучшать условия жизни жителей Башкирии.

По данным правительства, за следующий период власти планируют расселить порядка 3220 человек из 1080 жилых помещений, общей площадью в 37,4 квадратных метров. На столицу республики приходится значительная часть, попадающих под программу домов – 619 помещений площадью 20 тысяч «квадратов».