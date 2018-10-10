2018-10-10T17:19:26+03:00
Спорт

Вратарь «Салавата Юлаева» побил рекорд КХЛ

Юха Метсола отразил 62 броска в ворота
Рустем АХУНОВ
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Вратарь «Салавата Юлаева» побил рекорд КХЛВратарь «Салавата Юлаева» побил рекорд КХЛ
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Новый голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола побил рекорд КХЛ, отбив 62 броска в створ своих ворот.

Отличился финн в матче «зеленой машины» против омского «Авангарда». Он смог успешно остановить 62 шайбы. Пропустил Метсола дважды.

Напомним, что в прошедшей игре с омичами подопечные Николая Цулыгина смогли одержать сложную победу со счетом 3:2. Если в первом периоде уфимцы успешно вели, то со второй трети встречи у хозяев начались серьезные проблемы. Глядя на количество отраженных шайб, можно с уверенностью сказать, что голкипер сыграл в матче чуть ли на самую важную роль.

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