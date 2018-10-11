Житель Башкирии пробил глаз проволокой
Инцидент случился на рабочем месте
Житель Башкирии получил травму глаза на работеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Восьмого октября рабочий из Башкирии получил травму глаза из-за отлетевшей проволоки.
По версии гострудинспекции Башкирии, несчастный случай произошел на одном из промышленных заводов в Белорецке. Мужчина перекусывал проволоку специальным инструментом, и, в один момент, часть материала отпружинила и ударила его прямо в правый глаз. Несчастный получил серьезные повреждения глаза и века.
Сейчас эксперты ведомства проверяют все обстоятельства несчастного случая. По одной из версий, мужчина мог не соблюдать технику безопасности на производстве.