Житель Башкирии пробил глаз проволокой

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-11T18:39:30+03:00

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Восьмого октября рабочий из Башкирии получил травму глаза из-за отлетевшей проволоки.

По версии гострудинспекции Башкирии, несчастный случай произошел на одном из промышленных заводов в Белорецке. Мужчина перекусывал проволоку специальным инструментом, и, в один момент, часть материала отпружинила и ударила его прямо в правый глаз. Несчастный получил серьезные повреждения глаза и века.

Сейчас эксперты ведомства проверяют все обстоятельства несчастного случая. По одной из версий, мужчина мог не соблюдать технику безопасности на производстве.