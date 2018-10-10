Житель Башкирии избил и утопил своего собутыльника

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-10T17:12:08+03:00

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39-летний житель Альшеевского района жестоко избил и утопил в реке Дема своего собутыльника.

Началась печальная история весьма банально – четверо товарищей собрались для того, чтобы выпить. В один момент между двумя мужчина началась ссора. Один из них взял палку и ударил соперника по голове. Тот потерял сознание.

Испугавшись ответственности, нападавший решил избавиться от потерпевшего. Он довез его на машине до берега реки Дема и выбросил в воду. Смерть несчастного наступила в результате утопления.

Вскоре тело достали из реки. Через некоторое время полицейским и сотрудникам Следкома удалось найти подозреваемого. Свою вину он признал. По факту убийства сыщики возбудили уголовное дело.