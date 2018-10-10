2018-10-10T17:12:08+03:00
Происшествия

Житель Башкирии избил и утопил своего собутыльника

Мужчину задержали стражи порядка
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Житель Альшеевского района Башкирии утопил своего беспомощного собутыльникаЖитель Альшеевского района Башкирии утопил своего беспомощного собутыльника
Изменить размер текста:

39-летний житель Альшеевского района жестоко избил и утопил в реке Дема своего собутыльника.

Началась печальная история весьма банально – четверо товарищей собрались для того, чтобы выпить. В один момент между двумя мужчина началась ссора. Один из них взял палку и ударил соперника по голове. Тот потерял сознание.

Испугавшись ответственности, нападавший решил избавиться от потерпевшего. Он довез его на машине до берега реки Дема и выбросил в воду. Смерть несчастного наступила в результате утопления.

Вскоре тело достали из реки. Через некоторое время полицейским и сотрудникам Следкома удалось найти подозреваемого. Свою вину он признал. По факту убийства сыщики возбудили уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Чей ребенок?»: В Башкирии маленькая девочка выпала из окна третьего этажа
Вратарь «Салавата Юлаева» побил рекорд КХЛ
Аварией двух автобусов в Уфе заинтересовалась прокуратура
Рустэм Хамитов наградил Семена Елистратова
Появилось видео момента столкновения автобусов в Уфе
В Уфе продолжают работы по укреплению набережной реки Белой
«Башэлектросбыт» дарит подарки за регистрацию в личном кабинете
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра
В Уфе закрыли опасный для горожан завод
В Башкирии прекратили поиски Ильдара Халитова
Житель Стерлитамака спрятал тело подруги в подъезде
Появился первый кандидат на должность мэра Уфы
Разбойники из Башкирии прятали гранаты в детской коляске
Рустэм Хамитов: Мэр должен быть устойчив морально и психически
В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика
О, счастливчик: уфимец выиграл в лотерею миллион рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Уфимец продавал наркотики за криптовалюту
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня