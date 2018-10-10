2018-10-10T15:30:18+03:00
Происшествия

Аварией двух автобусов в Уфе заинтересовалась прокуратура

Надзорное ведомство проведет проверку
Рустем АХУНОВ
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Аварией автобусов заинтересовалась прокуратураАварией автобусов заинтересовалась прокуратураФото: Павел КРАЙНОВ
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Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства аварии двух автобусов в Уфе на проспекте Октября.

По уточненным данным надзорного ведомства, в аварии пострадали 12 человек, среди которых есть 16-летний подросток. Кроме того, серьезно повреждены остановка общественного транспорта и два автобуса.

Прокуратура проведет тщательную проверку перевозчиков – дадут правовую оценку на предмет соответствия требованиям по перевозке граждан.

Напомним, что по предварительной версии, водитель автобуса Нефаз влетел в остановку общественного транспорта из-за того, что сзади в него на большой скорости врезался «пазик».

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