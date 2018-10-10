Аварией двух автобусов в Уфе заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства аварии двух автобусов в Уфе на проспекте Октября.
По уточненным данным надзорного ведомства, в аварии пострадали 12 человек, среди которых есть 16-летний подросток. Кроме того, серьезно повреждены остановка общественного транспорта и два автобуса.
Прокуратура проведет тщательную проверку перевозчиков – дадут правовую оценку на предмет соответствия требованиям по перевозке граждан.
Напомним, что по предварительной версии, водитель автобуса Нефаз влетел в остановку общественного транспорта из-за того, что сзади в него на большой скорости врезался «пазик».
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