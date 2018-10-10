2018-10-10T21:26:58+03:00
Общество

В Башкирии нашли пропавшего 32-летнего Ильдара Саетгареева

Мужчина увидел объявление о своих поисках на сайте «Комсомолки»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Пропавший в Туймазах еще в минувший понедельник, 8 октября, 32-летний Ильдар Саетгареев вернулся домой. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» сообщила его супруга Сарвиназ Саетгареева. Напомним, мужчина бесследно пропал трое суток назад. В тот день он отправился на автовокзал за билетами на автобус для своей жены, но домой так и не вернулся. Обеспокоенная супруга сразу же обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. На следующий день к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

День за днем обстоятельства пропажи Ильдара становились все более загадочными. Как оказалось, последнее место, где его видели в день пропажи, был автовокзал. К счастью, все обошлось. Сейчас Ильдар дома вместе со своей женой и четырехлетней дочкой. О том, где он все это время находился, не сообщается.

- Он увидел объявление о своей пропаже на сайте «Комсомолки» и тут же решил вернуться, - подытожила Сарвиназ Саетгареева.

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