Рустэм Хамитов наградил Семена Елистратова
Церемония прошла в преддверье Дня республики
Рустэм Хамитов наградил выдающихся жителей Башкирии
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10 октября глава Башкирии Рустэм Хамитов наградил выдающихся жителей республики.
Всего глава региона наградил 53 человек. Среди них – промышленники, работники сфер здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.
Пожалуй, самым известными обладателями наград стали спортсмен Семен Елистратов и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Они стали обладателями орденов «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
- Наша республика – крепкий регион. Мы успешно работаем по всем направлениям. Но работы предстоит еще много. Мы это понимаем и прекрасно знаем. Поздравляю всех жителей с наступающим праздником! – отметил Рустэм Хамитов.