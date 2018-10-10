Появилось видео момента столкновения автобусов в Уфе
Авария произошла на проспекте Октября
После аварии автобус врезался в остановкуФото: Павел КРАЙНОВ
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Момент столкновения двух автобусов в Уфе засняла камера автомобильного видеорегистратора.
Видеоролик появился в сообществе «БашДТП». Судя по всему, водитель «пазика» пытался протиснуться между большим автобусом и попутным потоком автомобилей. К несчастью, это у него не получилось – на большой скорости он врезался в Нефаз, который высаживал пассажиров на остановке. От удара автобус врезался в остановку, на которой находились люди.
По предварительным данным, всего в ДТП пострадали 13 человек. Среди них есть ребенок – девочка 14 лет.
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Момент столкновения автобусов в Уфе.