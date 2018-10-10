2018-10-10T14:00:19+03:00
Общество

В Уфе продолжают работы по укреплению набережной реки Белой

Объект планируют достроить к 100-летию республики
Рустем АХУНОВ
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В Уфе продолжаются работы по благоустройству набережной реки БелойВ Уфе продолжаются работы по благоустройству набережной реки Белой
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В Уфе рабочие продолжают работы по строительству набережной реки Белой.

Этот объект является одним из самых масштабных, приуроченных к празднованию 100-летия образования республики. Из-за объема работ реконструкцию набережной поделили на четыре этапа.

Сейчас на месте проходит второй этап строительства – от памятника Салавата Юлаева до Монумента дружбы. Общая протяженность участка составляет 2,2 километра. В целях безопасности, доступ к набережной для пешеходов и автомобилей ограничен до 30 сентября 2019 года.

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