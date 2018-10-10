В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-10T12:56:44+03:00

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В Башкирии из-за шквалистого ветра объявляется штормовое предупреждение.

По данным МЧС республики, в этот четверг скорость порывов ветра может достигнуть опасных 20-25 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что в такую погоду лучше отказаться от долгих прогулок или поездок.

- При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий и не выходить из помещений, - сообщили в аварийном ведомстве.

На улице не стоит прятаться от сильного ветра под неустойчивыми конструкциями, например, под рекламными щитами или старыми деревьями.