В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра
Жителям республики стоит быть максимально внимательными
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Изменить размер текста:
В Башкирии из-за шквалистого ветра объявляется штормовое предупреждение.
По данным МЧС республики, в этот четверг скорость порывов ветра может достигнуть опасных 20-25 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что в такую погоду лучше отказаться от долгих прогулок или поездок.
- При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий и не выходить из помещений, - сообщили в аварийном ведомстве.
На улице не стоит прятаться от сильного ветра под неустойчивыми конструкциями, например, под рекламными щитами или старыми деревьями.