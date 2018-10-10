В Уфе закрыли опасный для горожан завод

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-10T12:37:19+03:00

Предприятие выбрасывало в воздух загрязняющие вещества в недопустимом количестве

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В Уфе по требованию природоохранной прокуратуры приостановили деятельность завода, который выбрасывал в воздух недопустимое количество загрязняющих веществ.

По данным надзорного ведомства, предприятие работало в Орджоникидзевском районе Уфы. Руководство завода использовало мусороперерабатывающие установки, которые выбрасывали в воздух опасные вещества – марганец, ртуть и свинец. Разрешения от Росприроднадзора у компании не было.

По факту грубых нарушений представители прокуратуры возбудили дело об административном правонарушении. Деятельность завода приостановили на 45 дней.