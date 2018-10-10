В Башкирии прекратили поиски Ильдара Халитова
Мужчина ушел из дома восьмого октября
В Башкирии прекратили поиски пропавшего Ильдара Халитова
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В Башкирии волонтеры прекратили поиски 32-летнего Ильдара Халитова – мужчину нашли живым.
Было известно, что последний раз пропавшего видели восьмого октября. Утром он на своей иномарке «Ford» уехал из Стерлитамака в Салават и прекратил выходить на связь с родными. Близкие мужчины обратились за помощью к волонтерам и полицейским.
К счастью, десятого октября стало известно, что Ильдара Халитова нашли живым и здоровым. Иных подробностей поисков мужчины не сообщается. Остается неизвестным, где пропавший находился два дня и почему не связался с близкими.