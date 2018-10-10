Житель Стерлитамака спрятал тело подруги в подъезде

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-10T11:55:26+03:00

Житель Башкирии до смерти избил подругу и спрятал тело в подъезде

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Пьяный житель Стерлитамака жестоко расправился со своей подругой и попытался спрятать тело в подъезде многоэтажки.

По предварительным данным, преступление произошло в ночь с восьмого на девятое октября. 38-летний Стерлитамака выпивал вместе со своей 33-летней подругой. Вскоре между ними случилась ссора. Мужчина начал избивать подругу по голове. Потерпевшая получила травму, от которой скончалась.

Уже после этого преступник вытащил тело в подъезд и попытался спрятать. Затем он попытался скрыть следы – выкинул одежду жертвы и смыл следы крови.

Вскоре на место прибыли сотрудники МВД. Душегуба удалось задержать по горячим следам.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.