2018-10-10T11:55:26+03:00
Происшествия

Житель Стерлитамака спрятал тело подруги в подъезде

Душегуба задержали по горячим следам
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии до смерти избил подругу и спрятал тело в подъездеЖитель Башкирии до смерти избил подругу и спрятал тело в подъезде
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Пьяный житель Стерлитамака жестоко расправился со своей подругой и попытался спрятать тело в подъезде многоэтажки.

По предварительным данным, преступление произошло в ночь с восьмого на девятое октября. 38-летний Стерлитамака выпивал вместе со своей 33-летней подругой. Вскоре между ними случилась ссора. Мужчина начал избивать подругу по голове. Потерпевшая получила травму, от которой скончалась.

Уже после этого преступник вытащил тело в подъезд и попытался спрятать. Затем он попытался скрыть следы – выкинул одежду жертвы и смыл следы крови.

Вскоре на место прибыли сотрудники МВД. Душегуба удалось задержать по горячим следам.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

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