Появился первый кандидат на должность мэра Уфы

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-10T10:52:44+03:00

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Первым кандидатом на должность мэра Уфы стал бывший сотрудник МВД подполковник Олег Смирнов.

Журналисты ГТРК «Башкортостан» рассказали, что на пенсии бывший силовик долгое время преподавал, а сейчас занимается творчеством. Будучи автором песни про Уфу, он не может оставаться в стороне от жизни родного города.

Напомним, что прием документов на должность главы города начался девятого октября. Выбирать будущего градоначальника будут по итогам личного собеседования и знанию законов. Голосовать за кандидатуру будут депутаты горсовета Уфы.