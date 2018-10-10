2018-10-10T10:22:10+03:00
Происшествия

Разбойники из Башкирии прятали гранаты в детской коляске

Бандиты действовали в Ишимбае и Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии будут судить банду разбойниковВ Башкирии будут судить банду разбойников
Изменить размер текста:

В Башкирии под суд пойдет банда из четырех разбойников, державших в страхе бизнесменов из Ишимбая и Стерлитамака.

По данным следствия, в банде состояли как минимум четыре человека. Вооружившись травматическим оружием и гранатами, бандиты угрожали местным предпринимателям. За отказ «сотрудничать» разбойники избивали и расстреливали жертв. В итоге им удалось получить таким нехитрым образом более полумиллиона рублей. У одного из потерпевших они отняли иномарку.

В 2017 году стражи порядка поймали бандитов. В ходе обыска у них обнаружили оружие, спрятанное в детской коляске.

Судить четырех разбойников будут сразу по нескольким статьям УК – вымогательство, угон, разбой и незаконное хранение оружия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24