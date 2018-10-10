Разбойники из Башкирии прятали гранаты в детской коляске

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-10T10:22:10+03:00

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В Башкирии под суд пойдет банда из четырех разбойников, державших в страхе бизнесменов из Ишимбая и Стерлитамака.

По данным следствия, в банде состояли как минимум четыре человека. Вооружившись травматическим оружием и гранатами, бандиты угрожали местным предпринимателям. За отказ «сотрудничать» разбойники избивали и расстреливали жертв. В итоге им удалось получить таким нехитрым образом более полумиллиона рублей. У одного из потерпевших они отняли иномарку.

В 2017 году стражи порядка поймали бандитов. В ходе обыска у них обнаружили оружие, спрятанное в детской коляске.

Судить четырех разбойников будут сразу по нескольким статьям УК – вымогательство, угон, разбой и незаконное хранение оружия.