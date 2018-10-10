2018-10-10T09:45:22+03:00
Политика

Рустэм Хамитов: Мэр должен быть устойчив морально и психически

Глава республики рассказал, каким должен быть новый столичный градоначальник
Рустем АХУНОВ
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Рустэм Хамитов рассказал, каким должен быть идеальный мэр УфыРустэм Хамитов рассказал, каким должен быть идеальный мэр Уфы
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Рустэм Хамитов объяснил публике, каким на его взгляд должен быть новый мэр Уфы.

Напомним, что на этой неделе в горсовете Уфы начался прием заявок на замещение вакантного места главы администрации. Журналисты не смогли обойти эту тему и задали вопрос о будущем сити-менеджере Рустэму Хамитову.

- В моем понимании этот человек должен быть профессионально подготовлен. Человек должен быть честным, порядочным, насколько возможно далеким от политики и политических ошибок. Он должен понимать, как двигать такую махину как Уфимская агломерация. Надеюсь, что такой человек найдется.

Кроме того, Хамитов отметил, что мэр должен быть «устойчив морально и психически», из-за того, что городские власти часто критикуют.

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