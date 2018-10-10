В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-10T09:09:31+03:00

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В Салавате водитель грузовика «Shaanxi» сбил 60-летнюю женщину на улице Малодогвардейцев.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла днем девятого октября. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора. К несчастью, водитель не сумел вовремя среагировать и допустил столкновение с пешеходом

В результате ДТП женщина получила травмы – ее госпитализировали в больницу.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Автоинспекторы поймали 36 нетрезвых водителей.