2018-10-10T09:09:31+03:00
Происшествия

В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика

Пострадавшую доставили в больницу
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии водитель грузовика сбил 60-летнюю женщинуВ Башкирии водитель грузовика сбил 60-летнюю женщину
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В Салавате водитель грузовика «Shaanxi» сбил 60-летнюю женщину на улице Малодогвардейцев.

По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла днем девятого октября. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора. К несчастью, водитель не сумел вовремя среагировать и допустил столкновение с пешеходом

В результате ДТП женщина получила травмы – ее госпитализировали в больницу.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Автоинспекторы поймали 36 нетрезвых водителей.

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