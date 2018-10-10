В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика
Пострадавшую доставили в больницу
В Башкирии водитель грузовика сбил 60-летнюю женщину
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В Салавате водитель грузовика «Shaanxi» сбил 60-летнюю женщину на улице Малодогвардейцев.
По данным ГИБДД Башкирии, авария произошла днем девятого октября. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора. К несчастью, водитель не сумел вовремя среагировать и допустил столкновение с пешеходом
В результате ДТП женщина получила травмы – ее госпитализировали в больницу.
Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Автоинспекторы поймали 36 нетрезвых водителей.