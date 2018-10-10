О, счастливчик: уфимец выиграл в лотерею миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-10T09:44:40+03:00

Мужчина потратил на покупку билета всего 150 рублей

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Житель Уфы купил счастливый лотерейный билет, который принес ему крупный выигрыш в один миллион рублей.

Портал UfacityNews.ru сообщает, что счастливчик превратил потраченные на покупку билета 150 рублей в выигрыш, сумма которого составляет порядка 1,3 миллиона рублей.

Счастливчик смог угадать счастливую числовую комбинацию из более чем полутора миллиона вариантов.

Разумеется, что пока организатор конкурса не раскрывает имя победителя. Доподлинно известно лишь то, что она живет в Уфе.

Напомним, что это уже не первый случай, когда жители столицы срывают приличный куш. Пожалуй, самыми знаменитыми победителями денежных конкурсов стали уфимские «миллионеры из трущоб» - семья Мухаметзяновых. Деньгами они распорядились весьма необычным образом – купили квартиру в центре Уфы, а остальную часть попросту прогуляли.