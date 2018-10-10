2018-10-10T08:24:05+03:00
Происшествия

Уфимец продавал наркотики за криптовалюту

Парень может отправиться в тюрьму на пять лет
Рустем АХУНОВ
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В Уфе осудили «закладчика» наркотиковВ Уфе осудили «закладчика» наркотиков
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25-летний житель Кировского района Уфы рискует отправиться в тюрьму за попытку продажи наркотиков в крупном размере.

По данным прокуратуры, жулик нашел в интернете человека, который согласился купить крупную партию различных наркотиков. Отраву молодой человек расфасовал по пакетикам и спрятал в надежном месте. Оплату торговец получил в виде криптовалюты. Позже преступник решил «расширяться» - купил весы и упаковку для «закладок».

В ноябре прошлого года жулика задержали сотрудники ФСБ. У парня изъяли более 80 граммов наркотиков. Вскоре по факту сбыта наркотиков возбудили уголовное дело.

Парень свою вину признал и даже способствовал расследованию дела. В итоге его признали виновным и приговорили к пяти годам заключения.

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