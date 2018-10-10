2018-10-10T08:06:43+03:00
Общество

Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня

Прилавки появятся в двух районах столицы
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы смогут приобрести продукцию фермеровУфимцы смогут приобрести продукцию фермеров
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Со следующего четверга в Уфе начнут работу ярмарки выходного дня.

В городской администрации объяснили, что приобрести товары сельских производителей можно будет уже со следующего четверга, 11 октября.

Первая ярмарка откроется в Октябрьском районе – недалеко от Дворца спорта. Купить продукцию на ней можно будет лишь в четверг с 10 до 16 часов.

Вторая площадка, расположенная в Орджоникидзевском районе, также откроется в четверг, но будет работать уже до конца недели. Фермеры будут на месте с 10 до 16 часов.

Из-за относительно теплой погоды, гости ярмарки не смогут приобрести продукты, которые могут быстро испортиться – молоко и мясо.

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