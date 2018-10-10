Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня
Со следующего четверга в Уфе начнут работу ярмарки выходного дня.
В городской администрации объяснили, что приобрести товары сельских производителей можно будет уже со следующего четверга, 11 октября.
Первая ярмарка откроется в Октябрьском районе – недалеко от Дворца спорта. Купить продукцию на ней можно будет лишь в четверг с 10 до 16 часов.
Вторая площадка, расположенная в Орджоникидзевском районе, также откроется в четверг, но будет работать уже до конца недели. Фермеры будут на месте с 10 до 16 часов.
Из-за относительно теплой погоды, гости ярмарки не смогут приобрести продукты, которые могут быстро испортиться – молоко и мясо.