В Башкирии заблокировали 65 сайтов с экстремистскими материалами
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники Дюртюлинской межрайонной прокуратуры добились блокировки 65 интернет-сайтов, содержащих экстремистские материалы. Как пояснили в ведомстве, большая часть материалов представляли собой запрещенные по решению судов Российской Федерации видеоролики. В них содержались публичные оправдания терроризма и разжигания национальной и религиозной вражды.
- Указанные порталы работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи, - рассказали в надзорном ведомстве.
На данный момент все 65 ресурсов заблокированы, в отношении еще 20 проводится проверка управлением Роскомнадзора по Башкирии.