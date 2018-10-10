2018-10-10T07:15:14+03:00
Общество

В Башкирии заблокировали 65 сайтов с экстремистскими материалами

Еще по 20 интернет-ресурсам проводится проверка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники Дюртюлинской межрайонной прокуратуры добились блокировки 65 интернет-сайтов, содержащих экстремистские материалы. Как пояснили в ведомстве, большая часть материалов представляли собой запрещенные по решению судов Российской Федерации видеоролики. В них содержались публичные оправдания терроризма и разжигания национальной и религиозной вражды.

- Указанные порталы работали в свободном режиме, доступ к ним имели любые, в том числе несовершеннолетние интернет-пользователи, - рассказали в надзорном ведомстве.

На данный момент все 65 ресурсов заблокированы, в отношении еще 20 проводится проверка управлением Роскомнадзора по Башкирии.

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